Krieg im Nahen Osten

Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)

In einem Interview mit dem US-Sender Fox News bestätigte Netanjahu damit entsprechende Medienberichte. Er führte aus, später solle der Gazastreifen an "arabische Kräfte" übergeben werden, um dort ordnungsgemäß zu regieren.

Im Laufe des Abends wird eine Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zu Netanjahus Plänen erwartet. Sollten sie Zustimmung erhalten, müsste das israelische Militär unter anderem Gaza-Stadt erobern. Die Armeeführung hat bereits vor einem solchen Schritt gewarnt. Er könne das Leben der von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln gefährden.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.