Krieg im Nahen Osten

Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)

In einem Interview mit dem US-Sender Fox News bestätigte Netanjahu damit entsprechende Medienberichte. Er führte aus, später solle der Gazastreifen an "arabische Kräfte" übergeben werden, um dort ordnungsgemäß zu regieren.

Im Laufe des Abends wird eine Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zu Netanjahus Plänen erwartet. Sollten sie Zustimmung erhalten, müsste das israelische Militär unter anderem Gaza-Stadt erobern. Die Armeeführung hat bereits vor einem solchen Schritt gewarnt. Er könne das Leben der von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln gefährden.

Noch während der Beratungen veröffentlichte die Armee einen Räumungsaufruf für zwei Viertel in der Stadt Gaza. Ein Militärsprecher forderte in arabischer Sprache die Einwohner der Altstadtviertel Daradsch und Tuffah dazu auf, sich sofort in Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi zu begeben.

