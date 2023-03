Berlin-Besuch

Der SPD-Politiker Michael Roth hält den Berlinbesuch des israelischen Premierministers Netanjahu angesichts einer aktuen Bedrohungslage für richtig. (imago / Christian Spicke)

Netanjahu betonte zudem, wie wichtig die Wehrhaftigkeit seines Landes sei. Eine Lehre des Holocaust sei, möglichen Bedrohungen früh entgegenzutreten, um solche Katastrophen zu verhindern. Die beiden Regierungschefs besuchten das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin und legten Kränze an dem stillgelegten Gleis nieder. Von dort aus waren 1941 und 1942 etwa 10.000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht worden.

Es ist Netanjahus erste Reise nach Deutschland seit seinem neuerlichen Amtsantritt im Dezember. Der Besuch wird von rund 3.000 Polizisten abgesichert.

