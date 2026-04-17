Unterhaltung

Netflix-CEO Reed Hastings spricht bei der Internetkonferenz re:publica 2015 in Berlin (Archiv). (picture-alliance / dpa / Britta Pedersen)

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats werde sich nach Ablauf seiner Amtszeit im Juni nicht zur Wiederwahl stellen, erklärte das Unternehmen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Netflix-Aktie nach durchwachsenen Quartalszahlen um mehr als acht Prozent eingebrochen war. in einer Übernahmeschlacht um das Geschäft von Warner war Netflix nicht zum Zuge gekommen. Hastings hatte Netflix 1997 zusammen mit Marc Randolph in Kalifornien gegründet. Das Unternehmen, das anfangs DVDs verlieh und per Post verschickte, bot 2007 in den USA erstmals einen Streaming-Service an. Inzwischen ist das Unternehmen Marktführer unter den Streamingdiensten.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.