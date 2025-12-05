Netflix. (IMAGO / Panthermedia / snowtime via imago-images.de)

Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde die geplante Übernahme von den Vorständen einstimmig gebilligt. Sie solle in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Netflix bietet demnach 27,75 Dollar je Aktie von Warner Bros. Discovery. Das entspricht einem Gesamtkapitalwert von etwa 72 Milliarden Dollar und einem Unternehmenswert - einschließlich Schulden - von etwa 82,7 Milliarden Dollar.

Damit wäre es das größte Geschäft in dem Sektor. Den Rekord hielt bislang Disney mit seiner Übernahme von Fox im Jahr 2019 für 71 Milliarden Dollar.

Netflix gewann Bieterwettstreit

Der Medienkonzern Warner Bros. Discovery hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere Übernahmeangebote eingegangen waren. Dazu gehören neben den Hollywood-Studios und dem Streaming-Dienst HBO Max auch mehrere Fernsehsender. Medienberichten zufolge setzte sich Netflix in einem Bieterwettstreit gegen mehrere Rivalen durch. Darunter war auch der traditionsreiche Warner-Konkurrent Paramount. Netflix ist den Berichten zufolge nur am Produktions- und Streaming-Geschäft interessiert. Warner wollte die Sender aber ohnehin ursprünglich in eine eigenständige Firma abspalten.

Netflix ist mit gut 300 Millionen zahlenden Kundenhaushalten der klare Marktführer im Streaming-Geschäft. Das Unternehmen will sich mit dem Zukauf unter anderem Filmklassiker wie "Batman" und "Superman" sowie zahlreiche HBO-Serien von "Game of Thrones" bis "Die Sopranos" ins Haus holen. Zugleich wäre der Dienst künftig auch im Kino-Geschäft aktiv. Bisher lehnte Netflix es stets ab, seine Filme groß in Kinos zu bringen, und konzentrierte sich lieber aufs Streaming.

Kritik aus Hollywood

Führende Hollywood-Vertreter sehen eine mögliche Übernahme von Warner Bros. Discovery kritisch. Sie befürchten, dass Netflix das Kinogeschäft künftiger Produktionen weitgehend einschränken könnte. Star-Regisseur James Cameron sagte kürzlich im Podcast "The Town", eine Übernahme von Warner Bros durch Netflix wäre "eine Katastrophe".

Deal steht unter Vorbehalt der Wettbewerbsprüfung

Schon vor Bekanntgabe des Geschäfts berichtete die Zeitung "New York Post", dass die Regierung von US-Präsident Trump eine Übernahme durch Netflix einer strikten Wettbewerbsprüfung unterziehen werde. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses sagte dem Sender CNBC, man sehe den Zuschlag für Netflix mit viel Skepsis.

