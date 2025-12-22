Medienbericht
Nettogehalt vieler Gut- und Topverdiener wird 2026 geringer ausfallen

Viele Gut- und Topverdiener werden einem Medienbericht zufolge im neuen Jahr weniger netto an Lohn und Gehalt herausbekommen.

    Auf einer Lohnabrechnung vom September 2022 liegen mehrere Geldscheine
    In den Gehaltsstufen bis 5.500 Euro bleibt demnach in nahezu allen Steuerklassen nur etwas mehr Netto vom Brutto übrig. (IMAGO / Lobeca)
    Das gelte für Arbeitnehmer, die mehr als 5.500 Euro im Monat verdienen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und verweist dabei auf das Nürnberger Unternehmen Datev, das jeden Monat die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für fast 15 Millionen Menschen in Deutschland erstellt. An dem Minus im Geldbeutel änderten auch die Steuersenkungen der Bundesregierung nicht mehr viel. In den Gehaltsstufen bis 5.500 Euro bleibt demnach in nahezu allen Steuerklassen nur etwas mehr Netto vom Brutto übrig. Als Gründe werden höhere Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung und höhere Sozialabgaben aufgrund höherer Beitragsbemessungsgrenzen genannt.
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.