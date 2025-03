Südliches Afrika

Namibias Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah (Mitte) wird nun erste Staatschefin des Landes. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Esther Mbathera)

In der Hauptstadt Windhuk wurde am Vormittag die 72-jährige Natumbo Nandi-Ndaitwah als Präsidentin vereidigt. Die bisherige Vizepräsidentin hatte die Wahl im November klar gewonnen. Wie ihre Vorgänger im Amt gehört sie der Regierungspartei und früheren Befreiungsorganisation Swapo an. Seit 2010 hatte Nandi-Ndaitwah verschiedene Ministerämter inne. Vor einem Jahr war Präsident Geingob plötzlich gestorben.

Das dünn besiedelte Land im Südwesten Afrikas gilt als stabile Demokratie. Die Swapo verzeichnet allerdings sinkende Zustimmungsraten wegen der schwierigen Wirtschaftslage, die von Wohnungsnot und einer Jugendarbeitslosigkeit von fast 50 Prozent geprägt ist.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.