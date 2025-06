Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein am letzten Prozesstag in New York (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christian Monterrosa)

Im letzten und schwerwiegendsten Anklagepunkt der Vergewaltigung konnten sich die zwölf Geschworenen nicht einigen, ob sie Weinstein als schuldig betrachten. Es ging um einen Vorwurf aus dem Jahr 2013.

Bereits gestern war Weinstein in einem Anklagepunkt schuldig und in einem weiteren freigesprochen worden. In beiden Fällen wurden ihm sexuelle Übergriffe auf Frauen vorgeworfen. Der heute 73-Jährige bestreitet alle Anschuldigungen und erklärt, es habe sich jeweils um einvernehmlichen Sex gehandelt. Wie in den USA üblich wird das Strafmaß zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Weinsteins Verurteilung in einem ersten Prozess 2020 war wegen Verfahrensfehlern gekippt worden, weshalb es zu dem neuen Prozess kam. Der 73-Jährige stand ab 2017 im Zentrum des MeToo-Skandals, der weit verbreitete sexuelle Ausbeutung in der US-Filmindustrie ans Licht brachte.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.