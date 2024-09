Unbekanntes Mozart-Stück in Leipzig aufgeführt (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Vor dem Gebäude warteten Dutzende Menschen. Das Trio wiederholte das Stück anschließend zweimal auf den Stufen zum Opernhaus unter freiem Himmel. Die Aufführung war kostenlos. Die "Serenate ex C" war erst vor kurzem in der sächsischen Stadt entdeckt worden. Die etwa 1780 gefertigte Abschrift der Komposition aus der Sammlung Carl Ferdinand Beckers gehört zum Bestand der Städtischen Bibliotheken in Leipzig. Aufgefallen war sie im Zuge der Arbeit an der Neuausgabe des Köchel-Verzeichnisses, das von der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg erstellt wurde. Es gilt als Referenzwerk über das musikalische Schaffen Mozarts. Vermutet wird ein Entstehungszeitraum Mitte bis Ende der 1760er Jahre.

