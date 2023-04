Photovoltaik

Wirtschaftsministerin Neubaur sagte der dpa, die vielen Abgrabungs-, Gewinnungs- und Tagebauseen in ihrem Bundesland böten dafür "erhebliches Potenzial". Das wolle man zügig ausnutzen, führte die Grünen-Politikerin und Vize-Ministerpräsidentin aus.

Vor einem Jahr war Deutschlands bisher größte schwimmende Photovoltaikanlage in Haltern am See in Betrieb gegangen. Das Rohstoffunternehmen "Quarzwerke" will heute über seine Erfahrungen damit berichten. Experten zufolge schreitet der Ausbau von Floating-PV mit großen Schritten voran. Da Seeflächen in Deutschland aber nur zu 15 Prozent bedeckt werden dürften, sei der Handlungsspielraum begrenzt. - Zu Jahresbeginn traten Gesetze in Kraft, um den Ausbaus erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Sie sehen aus Naturschutzgründen eine Begrenzung für Seeflächen vor, da die Auswirkungen solcher Anlagen erst besser erforscht werden sollen. Der Bundesverband Solarwirtschaft drängt auf Lockerungen.