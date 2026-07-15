Neue Ära EU und Großbritannien unterzeichnen Grenzabkommen für Gibraltar

Die Grenzkontrollen zwischen der britischen Enklave Gibraltar und Spanien sind nun Geschichte. (Archivbild). (dpa)

Kurz nach Mitternacht überschritten erste Menschen die Linie zwischen dem EU-Land und der britischen Exklave. Bei der Einreise nach Gibraltar gelten ab sofort die Schengen-Regeln. Der Abbau des im Jahr 1908 errichteten Metallzaunes soll noch im Laufe der Woche beginnen. Im Brexit-Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der EU hatte es lediglich eine vorläufige Einigung gegeben, gestern unterzeichneten beide Seiten die neue Einigung. Jeden Tag überqueren rund 15.000 Menschen aus Spanien die Grenze nach Gibraltar zur Arbeit. Hinzu kommen pro Jahr mehrere Millionen Touristen.

Gibraltar war im Jahr 1713 mit dem Vertrag von Utrecht Großbritannien zugesprochen worden, allerdings gab Spanien den Anspruch auf das Gebiet nie auf.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.