Die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Bayern. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Bei den Beschuldigten handele es sich um ehemalige Mitglieder der Sicherungsgruppe des Gefängnisses, hieß es in einer Mitteilung. Bereits im Januar hatte die Staatsanwaltschaft unter anderem die ehemalige Leiterin der JVA sowie ihre frühere Stellvertreterin angeklagt. Ihnen werden Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Der Anklage zufolge sollen in der JVA Augsburg-Gablingen Häftlinge schikaniert und zum Teil körperlich misshandelt worden sein. Einige hätten in einer Sonderzelle tagelang nackt auf dem Boden liegen müssen. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.