Schweden sieht durch die neuen Gesetze die türkischen Vorgaben erfüllt. (imago)

Damit kommt das Land der Türkei entgegen, die schärfere Gesetze als Bedingungen für die Zustimmung zum Nato-Beitritt Schwedens gemacht hat.

Von nun an ist es in dem skandinavischen EU-Land strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, eine solche Beteiligung zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Bei Verstößen drohen mehrjährige Haftstrafen. Die türkische Regierung hatte Schweden vorgeworfen, zu wenig gegen Terrororganisationen zu unternehmen, womit Ankara vor allem die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK meint.

Schweden und Finnland hatten im Mai 2022 die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Finnland wurde Anfang April aufgenommen. Schweden fehlt dagegen weiterhin die Ratifizierung durch die Türkei und auch durch Ungarn.

