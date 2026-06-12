Auf dem Berliner Hauptstadtflughafen BER hat die Außengrenzeinrichtung ihren Betrieb aufgenommen. Bundesinnenminister Dobrindt war bei der Eröffnung dabei. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In der Einrichtung sollen Menschen, die nach der Landung ein Asylgesuch äußern, ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen. Nach Angaben des brandenburgischen Sozialministeriums können dort bis zu 40 Asylbewerber untergebracht werden, während sie auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten.

Durch die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerber innerhalb der EU eigenständig weiterreisen. Ein weiteres Ziel sind beschleunigte Verfahren und Abschiebungen an Außengrenzen. Dazu gehören auch die deutschen See- und Flughäfen.

Die GEAS-Reform ist seit heute in Kraft. Kritik daran kommt unter anderem von Menschenrechtsorganisationen und Kirchen. Sie warnen unter anderem vor einer Entrechtung von Geflüchteten durch direkte Zurückweisungen an den Außengrenzen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.