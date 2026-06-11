Nordirland

Einsatz von Wasserwerfern in der Belfaster Vorstadt Newtownabbey (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

In der Belfaster Vorstadt Newtownabbey ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Steine werfende Menschen vor, die nach Angaben der Behörden von rechtsextremen Aktivisten aufgestachelt worden waren. Erneut seien Feuer gelegt und Gegenstände wie Ziegelsteine, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen worden. Ähnliche Ausschreitungen wurden von Reportern im Glengormley nördlich von Belfast beobachtet. In der nordirischen Hauptstadt selbst blieb es indes ruhig, nachdem die Polizei ihre Präsenz dort erheblich verstärkt hatte. Zudem blieben viele Schulen und Geschäfte geschlossen.

Auslöser der Krawalle war ein Messerangriff, bei dem ein Mann am Montag schwerstverletzt worden war. Für einen 30-jährigen Sudanesen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.