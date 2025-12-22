Eröffnung der Rahmedetalbrücke (Rolf Vennenbernd/dpa)

Der betroffene Abschnitt der A45 rund um die Rahmede-Talbrücke war bereits seit Ende 2021 wegen Brückenschäden gesperrt. Der Neubau ging schneller voran als erwartet. Bei Baubeginn war die Freigabe für Mitte 2026 anvisiert worden. Zunächst läuft der Verkehr über verengte Fahrspuren in beiden Richtungen. In etwa einem Jahr sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Bundeskanzler Merz, der bei der Eröffnung anwesend war, sprach von einem

Signal. Er sagte wörtlich: "Deutschland kann Infrastruktur, Deutschland kann solche Projekte sehr schnell umsetzen." Das bei der Autobahnbrücke vorgelegte Tempo, wolle man in Zukunft in ganz Deutschland anwenden. Seinen Angaben zufolge müssen in den nächsten Jahren rund 4.000 Autobahnbrücken saniert werden.

