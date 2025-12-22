Verkehr
Neue Autobahnbrücke Rahmede in Südwestfalen freigegeben

In Nordrhein-Westfalen ist die neue Rahmede-Talbrücke auf der A45 eingeweiht und für den Verkehr freigegeben worden. Der Neubau begann im Oktober 2023. Die marode Vorgängerbrücke war zuvor gesprengt worden. Bundesweit stehen in den kommenden Jahren tausende Sanierungen an.

    Michael Güntner (l-r), Hendrik Wüst (CDU), Friedrich Merz (CDU) und Patrick Schnieder (CDU) stehen bei der Eröffnung der Rahmedetalbrücke nebeneinander.
    Eröffnung der Rahmedetalbrücke (Rolf Vennenbernd/dpa)
    Der betroffene Abschnitt der A45 rund um die Rahmede-Talbrücke war bereits seit Ende 2021 wegen Brückenschäden gesperrt. Der Neubau ging schneller voran als erwartet. Bei Baubeginn war die Freigabe für Mitte 2026 anvisiert worden. Zunächst läuft der Verkehr über verengte Fahrspuren in beiden Richtungen. In etwa einem Jahr sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.
    Bundeskanzler Merz, der bei der Eröffnung anwesend war, sprach von einem
    Signal. Er sagte wörtlich: "Deutschland kann Infrastruktur, Deutschland kann solche Projekte sehr schnell umsetzen." Das bei der Autobahnbrücke vorgelegte Tempo, wolle man in Zukunft in ganz Deutschland anwenden. Seinen Angaben zufolge müssen in den nächsten Jahren rund 4.000 Autobahnbrücken saniert werden.
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.