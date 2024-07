Russischer Angriffskrieg

Der neue britische Verteidigungsminister John Healey mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Odessa in der Ukraine. (Britisches Verteidigungsministerium/PA Media/dpa)

Healy sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der Hafenstadt Odessa, es habe in Großbritannien zwar einen Regierungswechsel gegeben. Das Vereinte Königreich stehe aber zur Ukraine. Das neue Waffenpaket umfasst demnach Artilleriegeschütze, Minensucher, Panzerabwehrlenkwaffen sowie große Mengen an Munition.

Zuvor hatte der neue niederländische Außenminister Veldkamp der Ukraine die unverzügliche Lieferung von F-16 Kampfjets zugesagt. Er war gemeinsam mit Verteidigungsminister Brekelmans zu einem ersten Besuch nach Kiew gereist. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba bekräftigten beide auch, dass die Niederlande weiterhin planen, ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zu liefern. Dies hatte die Vorgängerregierung im Juni angekündigt.

