Klimawandel

Neue Daten: Trinkwasserreserve hat auch in Deutschland abgenommen

Das Trinkwasser wird auf der Erde seit Jahren knapper. Das bestätigen neue Daten des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung. Das Team hat Satellitendaten der letzten Jahrzehnte ausgewertet. 2009 entsprachen die Wasservorräte noch in drei Vierteln aller Regionen der Erde dem langjährigen Mittel. Inzwischen liegt der Anteil bei einem Drittel.