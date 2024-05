Hamburg

Neue Demonstration von Islamisten unter strengen Auflagen - Polizei: Forderungen nach Kalifat "in jeglicher Form verboten"

In Hamburg findet am Nachmittag unter strengen polizeilichen Auflagen erneut eine Demonstration von Islamisten statt. Dazu aufgerufen hat das Netzwerk "Muslim Interaktiv", das seit vier Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Polizei erklärte, es sei in jeglicher Form verboten, ein Kalifat in Deutschland zu fordern.