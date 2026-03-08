Krieg gegen den Iran

Will nicht mit der iranischen Führung verhandeln: US-Präsident Trump. (AFP / SAUL LOEB)

Angesichts der Luftangriffe auf die Islamische Republik könnte die Frage nach Diplomatie irrelevant werden, sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Er sei nicht auf Verhandlungen aus.

Das israelische Militär erklärte, es habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran gestartet. In der Nacht schossen Kampfflugzeuge ein Öllager in der Hauptstadt Teheran in Brand. Auch im Libanon gab es neue israelische Angriffe. Sie galten Kommandeuren der Al-Kuds-Brigaden.

Der Iran attackierte Israel erneut mit Raketen. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, unter anderem in den Großstädten Tel Aviv, Haifa und Beerscheba. Betroffen war auch die Grenzregion zum Libanon im Norden des Landes. Von dem Nachbarland aus nimmt die vom Iran finanzierte Hisbollah-Miliz Gebiete in Israel unter Beschuss. Der Iran griff auch erneut Ziele in mehreren Golfstaaten mit Drohnen und Raketen an.

