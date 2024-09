Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag Deutschland mit 18,4 Prozent über dem Durchschnitt der Europäischen Union. Den höchsten E-Auto-Anteil an Neuzulassungen verbuchte Schweden mit rund 38 Prozent, knapp gefolgt von Dänemark und Finnland. Schlusslichter waren die Slowakei und Tschechien mit kmapp drei Prozent. Als Gründe für die Unterschiede nennt das Statistische Bundesamt unter anderem die Dichte des Ladenetzes sowie die Förderpolitik in Form von steuerlichen Vergünstigungen oder ermäßigten Maut- oder Parkgebühren in den einzelnen Ländern.