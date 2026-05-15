Brandenburgs Innenminister Redmann kündigte auf einem betroffenen Agrarbetrieb in Herzberg an, die Kontrollen sollten nachts und am frühen Morgen stattfinden. Zudem gebe es einen Austausch mit der polnischen Polizei, um in der Grenzregion Viehtransporte in den Blick zu nehmen. Polizeipräsident Stepien erklärte, man habe eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Diebstähle gebildet.
Seit März sind im südlichen Brandenburg 233 Rinder gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich dem Minister zufolge auf 337.000 Euro.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.