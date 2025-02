Die EU-Staaten haben neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Laut Diplomaten beinhalten sie unter anderem ein Importverbot für Aluminium und neue Maßnahmen zur Beschränkung der Ölexporte. Am Montag jährt sich der Beginn der russischen Invasion der Ukraine zum dritten Mal.

In Kiew traf am Vormittag der US-Sonderbeauftragte Kellogg ein. Er will sich während seines dreitägigen Aufenthalts auch mit Präsident Selenskyj treffen. In der Ukraine wird die neue US-Politik gegenüber Russland äußerst kritisch gesehen. Präsident Trump will noch in diesem Monat mit dem russischen Staatschef Putin zusammenkommen.

Bundesverteidigungsminister Pistorius appellierte an die Europäer, mehr Geschlossenheit zu zeigen. Er sprach im Deutschlandfunk von Kakophonie. Dass einzelne Länder vorpreschten und schon jetzt erklärten, was sie im Falle eines Friedens in der Ukraine bereit seien zu tun, nannte Pistorius irritierend.

