Digital-Gipfel

Europäische Plattform will KI-Trainingsdaten bieten. (imago / Westend61 / Gary Waters)

Das Projekt "Data-Hub Europe" solle im großen Stil Daten aus Industrie und Medien zusammenführen, aufbereiten und kuratieren, teilten die Gründer in Frankfurt am Main mit. Hinter der Plattform steht die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, sowie die Deutsche Bahn. Ziel sei, dass Industriepartner die Daten nutzten, um KI-Modelle in einer sicheren Infrastruktur zu trainieren. Bei dem Projekt arbeiten zahlreiche Partner aus Industrie, Technologie, Wissenschaft und Medien zusammen.

