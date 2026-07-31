Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand in der Nähe des Dorfes Preveli auf Kreta (picture alliance / Anadolu / Costas Baltas)

Im Westen Athens breitet sich ein neues Feuer aus, wie örtliche Medien berichten. Im Gebiet Agios Vasilios und Porto Germeno mussten hunderte Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Ein weiterer größerer Brand wütet auf der Halbinsel Peloponnes nahe Porto Heli. Auf der Insel Kreta habe sich die Lage etwas entspannt, heißt es.

In der Türkei konnte die Feuerwehr Waldbrände im Westen und Süden des Landes unter Kontrolle bringen. Auch in Spanien sind die Feuer in den Regionen Madrid, Ávila und Toledo inzwischen weitgehend eingedämmt. Nahe Bordeaux an der französischen Atlantikküste konnten mehr als 100.000 Menschen in ihre Häuser zurückkehren.

In Deutschland breitet sich ein Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog in Brandenburg aus. Betroffen ist eine Fläche von mehr als 300 Hektar. Dagegen ist der Bergwaldbrand in den Chiemgauer Alpen laut dem Landratsamt Traunstein gelöscht. Der Katastrophenfall in der Region soll beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.