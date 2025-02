Krimi-Serie

Neue Folgen: "Kommissar Rex" kommt zurück

Die österreichische Krimireihe "Kommissar Rex" kehrt nach mehr als 20 Jahren zurück auf die Bildschime. Sat.1 produziert in diesem Frühjahr in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen in Wien, wie der Sender mitteilte. An der Seite seines Diensthundes ermittelt Maximilian Brückner. In der Rolle des Inspektors wird Ferdinand Seebacher zu sehen sein.