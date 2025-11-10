Die EKD-Synode tagt derzeit in Dresden. (picture alliance / epd-bild / Paul-Philipp Braun)

In der Denkschrift mit dem Titel "Welt in Unordnung - Gerechter Friede im Blick" formuliert sie ihre Haltung zu den aktuellen Diskussionen um Aufrüstung, Wehrdienst, Atomwaffen und hybride Kriegsführung.

In dem in Dresden vorgestellten Papier heißt es zum Beispiel, in Verteidigung müsse investiert werden, weil sie dem Schutz von Menschen diene. Gleichzeitig wird Augenmaß beim Ausbau militärischer Kapazitäten gefordert. Zum Thema Waffenlieferungen empfiehlt die EKD eine Einzelfallabwägung, was der deutschen Rechtslage entspricht. Es gebe zwar keine Pflicht, mit Rüstungsexporten angegriffenen Ländern beizustehen. Es gelte aber, Opfern von Gewalt zu helfen.

Das Grundsatzpapier entstand als Reaktion auf innerkirchliche Debatten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022.

