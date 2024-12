Sitzung UNO-Sicherheitsrat (Pamela Smith/AP/dpa)

UNO-Nothilfekoordinator Fletcher erklärte bei einem Treffen des Sicherheitsrats in New York, die von den Rebellen angeführte Übergangsregierung habe sich zu einer deutlichen Aufstockung humanitärer Hilfe verpflichtet. Die Lieferungen von Hilfsgütern in das Bürgerkriegsland waren seit dem Sturz des Assad-Regimes zeitweise unterbrochen worden.

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen leben 90 Prozent der syrischen Bevölkerung in Armut. Der Sicherheitsrat rief sämtliche Konfliktparteien in der Region zur Zurückhaltung auf. Der Bevölkerung müsse die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre eigene Zukunft zu bestimmen, hieß es in einer Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.