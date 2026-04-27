Mehr als 50 Boote

Nach Angaben der Initiative "Global Sumud Flotilla" besteht die Flotte aus mehr als 50 Booten. Ziel sei es, die israelische Seeblockade zu durchbrechen, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Zudem wolle man einen dauerhaften humanitären Korridor einrichten. Israel hat bisher alle Versuche, die seit 2007 geltende Seeblockade zu überwinden, militärisch unterbunden. Zuletzt hatte die Marine im Oktober Schiffe von Aktivisten abgefangen und die Besatzungsmitglieder festgenommen. Sie wurden anschließend ausgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.