Mehr als 50 Boote
Neue Gaza-Hilfsflotte von Sizilien aus in See gestochen

Von Sizilien aus sind erneut pro-palästinensische Aktivisten mit Schiffen in Richtung Gaza-Streifen aufgebrochen.

    Boote der „Global Sumud Flotilla 2026 Spring Mission“ laufen am 26. April 2026 vom Yachthafen in Augusta auf der italienischen Insel Sizilien aus.
    Boote der "Global Sumud Flotilla 2026 Spring Mission" sind von Sizilien aus Richtung Gaza gestartet. (picture alliance / Anadolu / Baris Seckin)
    Nach Angaben der Initiative "Global Sumud Flotilla" besteht die Flotte aus mehr als 50 Booten. Ziel sei es, die israelische Seeblockade zu durchbrechen, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Zudem wolle man einen dauerhaften humanitären Korridor einrichten. Israel hat bisher alle Versuche, die seit 2007 geltende Seeblockade zu überwinden, militärisch unterbunden. Zuletzt hatte die Marine im Oktober Schiffe von Aktivisten abgefangen und die Besatzungsmitglieder festgenommen. Sie wurden anschließend ausgewiesen.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.