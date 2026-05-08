Iran-Krieg

In der Straße von Hormus hat es neue Gefechte zwischen den USA und dem Iran gegeben. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Das zuständige Zentralkommando der US-Armee teilte mit, es seien unprovozierte iranische Angriffe auf drei Kriegsschiffe abgewehrt worden. Anschließend seien Militärstützpunkte angegriffen worden, die für die Angriffe verantwortlich gewesen seien. Laut Medienberichten kam es zu Explosionen auf mehreren iranischen Inseln und in Küstenstädten. Der Iran warf den USA wiederum vor, die Waffenruhe durch Attacken auf einen Öltanker gebrochen zu haben. Die Angaben sind derzeit nicht überprüfbar.

Im iranischen Staatsfernsehen hieß es inzwischen, die Lage habe sich wieder beruhigt. US-Präsident Trump erklärte, die Waffenruhe gelte trotz der Gefechte weiterhin.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.