Naher Osten

Regierungsvertreter aus Israel und den USA kündigten neue Friedensgespräche zwischen Israel und Libanon in dieser Woche an. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow )

Von libanesischer Seite lag noch keine Bestätigung vor.

Bei einer ersten Gesprächsrunde vergangene Woche hatten die beiden Länder zum ersten Mal seit Jahrzehnten miteinander verhandelt und eine zehntägige Waffenruhe vereinbart. Israel strebt nach eigenen Angaben einen Friedensvertrag und eine Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon an. Die libanesische Regierung will eine dauerhafte Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten erreichen. Die derzeitige Feuerpause ist brüchig: Mehrfach kam es zu Kampfhandlungen. Heute bestätigte die israelische Armee einen Angriff, bei dem Terroristen ausgeschaltet worden seien. Über die Zahl der Toten gab es keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.