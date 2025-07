Istanbul

Neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine - Kreml dämpft Erwartungen

Vertreter der Ukraine und Russlands kommen in Istanbul erneut zu direkten Gesprächen zusammen. Er erwarte schwierige Verhandlungen, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Die zwei vorherigen Treffen hätten keine Annäherung in Richtung einer Waffenruhe gebracht. Die Positionen beider Seiten stünden sich diametral gegenüber.