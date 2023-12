Krieg im Nahen Osten

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen (Archivbild vom 21. Oktober 2023). (picture alliance / dpa / Amr Adel)

Insgesamt seien 69 Lastwagen über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in das abgeriegelte Küstengebiet gefahren, teilte der Palästinenstische Rote Halbmond mit. Auf Drängen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Guterres, will sich der UNO-Sicherheitsrat morgen erneut mit der humanitären Situation im Gazastreifen befassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate legten einen Entwurf für eine Resolution vor, die erneut einen Waffenstillstand vorsieht. Ähnliche Vorstöße waren bislang am Widerstand der USA gescheitert. US-Präsident Biden sagte in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanjahu, dass für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mehr Hilfe nötig sei.

Im Süden des Gazastreifens gingen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas weiter. Nach Angaben des Militärs wurden die Stellungen der Hamas in der Stadt Chan Junis durchbrochen. Experten vermuten, dass sich die Führung der Hamas und Tausende ihrer Mitglieder in einem Tunnelsystem unter der Stadt verschanzt haben könnten. Auch zahlreiche der noch festgehaltenen Geiseln werden dort vermutet.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.