Nach Brand

Bei dem Feuer in der Kathedrale Notre-Dame wurde auch das Innenmobiliar zerstört. Nun sind neue Stücke in Auftrag gegeben worden. (Getty Images / DEA / C. Balossini)

Guillaume Bardet setzte sich gegen 68 andere Bewerbungen durch. Er gestaltet den Altar, das Lesepult Ambo, den Bischofsstuhl Kathedra, den Hostienschrein Tabernakel und das Taufbecken. Als Material wurde dem Bischof zufolge Bronze gewählt, das "in einen offenen Dialog mit dem Stein treten" soll.

Die Designerin Ionna Vautrin soll die 1.500 Stühle im Kirchenschiff der Kathedrale entwerfen. Hier handelt es sich nach Angaben der Erzdiözese um "zeitlose Möbel aus massiver Eiche, deren Gestänge an die Bögen und Säulen der Kathedrale erinnern" sollen. Das gesamte Innenarchitekturprojekt will Erzbischof Ulrich bei der nächsten Sitzung der Nationalen Kommission für Kulturerbe und Architektur am 13. Juli vorstellen. Die Auslieferung des Mobiliars ist für September 2024 vorgesehen; die feierliche Wiedereröffnung der Kathedrale dann für den 8. Dezember.