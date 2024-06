Gaza-Krieg

Das israelische Militär hat seine Einsätze im Gazastreifen fortgesetzt (Archivbild). (IMAGO / TheNews2 / IMAGO / Hashem Zimmo)

Laut den Gesundheitsdiensten sind unter den Todesopfern Zivilisten. Die israelische Armee teilte mit, die Luftwaffe habe Ziele in Schedschaija, einem Viertel im Osten der Stadt Gaza, bombardiert. Dort seien Bewaffnete getötet worden, die im Begriff gewesen seien, israelische Soldaten anzugreifen. Bodentruppen seien zudem über der Erde und in Tunneln gegen bewaffnete Gegner vorgegangen und hätten große Mengen an Waffen und Munition gefunden.

Die israelische Luftwaffe hatte bereits zuvor erneut Stellungen der militant-islamistischen Hisbollah im Süden des Libanons attackiert. Es seien mehrere Ziele angegriffen worden, darunter auch Militäranlagen, teilte die Armee mit.

