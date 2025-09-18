Rauch über der Stadt Dibbin im Süden des Libanon nach israelischen Angriffen auf Hisbollah-Ziele. (picture alliance /Anadolu / Ramiz Dallah)

Zuvor waren die Bewohner mehrerer Gebiete im Süden des Landes aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf Versuche der Hisbollah, ihre Aktivitäten in der Region wieder aufzunehmen. Über mögliche Opfer ist bislang nichts bekannt. Libanons Ministerpräsident Salam bezichtigte Israel, die seit vergangenem November geltende Waffenruhe verletzt zu haben.

Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf die Regierung in Jerusalem auszuüben, um die Attacken zu stoppen.

