Förderung durch Bund

Wie das Büro von Kulturstaatsminister Weimer mitteilte, werden die Initiativen vom Bund mit insgesamt 830.000 Euro gefördert. Die Projekte wurden in Zusammenarbeit mit Schülern unter der Federführung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft erarbeitet. Die Stiftung steuert zusätzlich weitere 83.000 Euro bei.

Zu den Initiativen zählen beispielsweise das Vorhaben "Ausgegrenzt, verfolgt, vergessen - Erinnern in Sondershausen" des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Thüringen und das Projekt "Geschichten, die bleiben - Jugendliche auf Spurensuche in Ostholstein" der evangelischen Kirchengemeinde Stockelsdorf.

