Initiatoren sind die Stiftung gegen Rassismus und Pro Asyl. Mit Flyern und Plakaten soll auf die gesellschaftliche Relevanz von Zuwanderung aufmerksam gemacht werden. Der Geschäftsführer der Stiftung gegen Rassismus, Micksch, sagte in Darmstadt, jeder Dritte in Deutschland habe eine Migrationsgeschichte.

Gemeinsam halte man das Land am Laufen. Diese Botschaft gehe im Moment oft unter. Rechte Kräfte nutzten Themen wie Migration und Flucht, um Ängste zu schüren und die Gesellschaft zu spalten, betonte Miksch. Die Aktion wird von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau unterstützt.

