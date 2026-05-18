Sicherheitspolitik

Präsident Prabowo sagte anlässlich der Übergabe mehrerer Kampfflugzeuge an die Streitkräfte, das Land müsse seine Verteidigungsfähigkeit weiter verbessern. Nur dann wirke die Abschreckung angesichts der von Unsicherheit geprägten geopolitischen Lage weltweit. Indonesien habe dabei keine anderen Interessen, als sein eigenes Territorium zu verteidigen, betonte Prabowo.
Indonesien hatte vor vier Jahren einen Vertrag im Wert von fast sieben Milliarden Euro über den Kauf von 42 französischen Rafale-Kampfflugzeugen unterzeichnet. Sechs davon wurden jetzt in Jakarta übergeben.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.