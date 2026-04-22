El Greco, Selbstbildnis (Ausschnitt) (picture alliance / Heritage Images / The Print Collector)

Die Methode mit dem Namen PATCH untersucht ein Werk eines bestimmten Künstlers in Ein-Zentimenter-Ausschnitten aufs Genaueste, etwa im Hinblick auf Pinselführung oder Farbtextur. Diese Ergebnisse können dann mit einem zweiten Kunstwerk verglichen werden, bei dem die Urheberschaft fraglicher ist.

Als Beispiel zogen die Forschenden "Die Taufe Christi" des spanischen Renaissance-Malers El Greco heran; es stammt aus dem Zeitraum zwischen 1608 bis 1614. Hier ging die Kunstgeschichte lange davon aus, dass El Grecos Sohn und andere Schüler das Gemälde nach dessen Tod fertig gestellt haben. Die KI-Analyse legt dagegen nahe, dass El Greco das Bild doch alleine gemalt hat.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.