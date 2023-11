Der Vorsitzende der New Zealand National Party und neue Premierminister, Christopher Luxon (AAPIMAGE / DOM THOMAS)

Der 53-jährige legte in Wellington den Amtseid ab. Seine National Party war als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl Mitte Oktober hervorgegangen, für eine Regierungsbildung aber auf eine Koalition mit der rechtsliberalen ACT und der für ihren einwanderungsfeindlichen Kurs bekannte Partei "New Zealand First" angewiesen. Deren beiden Vorsitzenden werden für je eine Hälfte der dreijährigen Legislaturperiode als Vize-Regierungschef agieren. Neuseeland war in den vergangenen sechs Jahren von der sozialdemokratischen Labour-Partei regiert worden, die bei der Wahl fast die Hälfte ihrer bisherigen Mandate verlor.

Luxon war vor seiner politischen Karriere Unternehmer, im Parlament sitzt der Konservative erst seit 2020.

