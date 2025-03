London

Neue Kuratorin des British Museum will Parthenon-Teile behalten

Die neue Kuratorin des British Museum in London, die Historikerin Tiffany Jenkins, will die Friesteile des Athener Parthenon-Tempels behalten. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, hält die Wissenschaftlerin wenig von der Rückgabe gestohlener Antiquitäten.