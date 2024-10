Ines Schwerdtner (l) und Jan van Aken, neue Parteivorsitzende der Linken (Hendrik Schmidt/dpa)

Man wolle sich am durchschnittlichen Gehalt in Deutschland orientieren, das bei rund 2.850 Euro netto im Monat liege, sagte van Aken in Berlin. Alles, was darüber hinausgehe, solle in einen Solidaritätsfonds für Bedürftige fließen. Man sei der Überzeugung, dass abgehobene Gehälter auch zu einer abgehobenen Politik führten, betonte van Aken.

Mit ihrem Schritt verzichten er und Schwerdtner nach eigenen Angaben auf rund die Hälfte ihres Netto-Gehalts. Nebeneinkünfte haben die beiden nicht.

