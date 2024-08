Ukrainischer Soldat beim Start einer Drohne (Archivbild) (Uncredited / ukrin / dpa / Uncredited)

Wie der Gouverneur der russischen Grenzregion Brjansk mitteilte, wurden mehrere Drohnen von der Luftabwehr zerstört. Demnach gab es weder Opfer noch Schäden. Die Verwaltung der Stadt Sewastopol im Süden der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim berichtete ebenfalls über den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen.

Die ukrainische Armee greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Agressor Russland immer wieder auch Ziele auf dessen Territorium an und ist zudem in die Region Kursk einmarschiert.

In der Ukraine gab es in der Nacht erneut in weiten Teilen des Landes Luftalarm. Die ukrainische Armee erklärte, unter anderem in der Hauptstadt Kiew sei die Luftabwehr aktiv gewesen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.