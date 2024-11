Neue Mpox-Variante wurde erstmals in Europa übertragen. (picture alliance / AP / Uncredited)

Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, infizierten sich zwei Menschen in Großbritannien. Sie lebten im gleichen Haushalt wie eine Person, die kurz nach einer Reise in mehrere afrikanische Länder positiv getestet worden sei. Die WHO hält das Risiko einer größeren Ausbreitung in Großbritannien trotzdem weiterhin für gering. Die WHO hatte Mitte August eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen.

Bei Mpox handelt es sich um eine von Tieren auf den Menschen übertragbare Virus-Erkrankung, Infektionen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt ebenfalls möglich. Typische Symptome sind Fieber und Pusteln auf der Haut.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.