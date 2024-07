Gesundheit

Im Kongo hat sich eine neue Variante des Mpox-Virus entwickelt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Das teilte ein Sprecher der Weltgesundheitsbehörde WHO in Genf mit. Demnach verbreitet sich die Variante 1b ohne Sexualkontakte von Mensch zu Mensch. Den Angaben zufolge löst sie schwerere Symptome der einst als Affenpocken bezeichneten Krankheit aus, als beim Ausbruch vor zwei Jahren in mehr als 100 Ländern. Besonders gefährlich sei der veränderte Mpox-Virus für Frauen. Er könne Fehlgeburten auslösen, hieß es. Für Kinder sei er sogar lebensgefährlich.

