Bürgerkrieg in Syrien

In Syrien findet seit 2011 ein Bürgerkrieg statt. (Anas Alkharboutli / dpa / Anas Alkharboutli)

Syrischer Bürgerkrieg

Der syrische Bürgerkrieg hat 2011 begonnen. Im Zuge des Arabischen Frühlings gab es friedliche Proteste gegen die Regierung, bei denen die Demonstranten mehr Demokratie in Syrien forderten. Präsident Assad ließ die Proteste mit Gewalt niederschlagen. Aus dem Protest der Opposition entwickelte sich nach und nach ein Krieg zwischen verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen sowie ein Stellvertreterkrieg unterschiedlicher Länder. Im Laufe dieses Bürgerkriegs wurden eine halbe Million Menschen getötet und Millionen weitere vertrieben.

Bewaffnete Gruppen der Opposition eroberten zunächst Teile des Landes, mittlerweile stehen zwei Drittel wieder unter Kontrolle des syrischen Militärs. Auch Aleppo wurde zurückerobert. Die Stadt im Nordwesten war in den ersten Jahren des syrischen Bürgerkriegs stark umkämpft und wurde schwer verwüstet.

Opposition und Rebellen

Auf Seiten der Opposition gewannen die Muslimbrüder und andere radikal-sunnitische Gruppen immer mehr an Einfluss. Die jetzige Offensive wird von "Hajat Tahrir al-Scham" (HTS) angeführt, die einen Großteil des Nordwestens von Syrien kontrolliert. Die Gruppe war früher als "Nusra-Front" bekannt, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe Al-Kaida. Seither hat sie ihren Namen mehrmals geändert und sich von Al-Kaida distanziert. Die Allianz islamistischer Rebellen nennt ihre neue Offensive "Abschreckung der Aggressionen".

Im Nordosten des Landes kämpften auch kurdische Einheiten gegen das Assad-Regime. Die USA unterstützten unter anderem die YPG mit Waffen, auch andere Rebellen sollen militärische und finanzielle Hilfe erhalten haben.

Hilfe für Assad

Präsident Assad konnte in den vergangenen Jahren seine Macht mit Hilfe russischer und iranischer Unterstützung wieder festigen. Russland ist mit der syrischen Regierung durch eine jahrzehntelange Zusammenarbeit verbunden. So spielte die russische Armee eine entscheidende Rolle dabei, dass die Assad-Truppen 2015 die Kontrolle über weite Teile des Landes zurückgewinnen konnten. Wegen des Ukraine-Kriegs verringerte Moskau aber ab 2022 seine Truppenpräsenz in Syrien. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet nun erstmals seit 2016 wieder russische Luftangriffe auf Aleppo. Hilfe bekam Assad auch von der islamistischen Hisbollah im Libanon, die vom Iran unterstützt wird.

Rolle der Türkei

Die Türkei geht gegen kurdische Einheiten im Nordosten Syriens vor und unterstützt andere Rebellengruppen. Im Jahr 2020 - nach jahrelangen Kämpfen - vermittelten Russland und die Türkei einen Waffenstillstand, der zwar immer wieder gebrochen wurde, aber die Lage in den vergangenen Jahren weitgehend beruhigt hatte.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.