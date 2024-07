Brandenburg

Annalena Baerbock, Ron Prosor, Frank-Walter Steinmeier, Abraham Lehrer, Dietmar Woidke und Josef Schuster bei der Eröffnung (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bundespräsident Steinmeier betonte in einer Festansprache, es sei ein großes Glück, dass nach dem NS-Menschheitsverbrechen der Schoah wieder jüdisches Leben in Deutschland aufblühe. Dafür stehe auch die neue Synagoge im Herzen von Brandenburgs Landeshauptstadt. Das jüdische Gotteshaus sei "ein Geschenk an uns alle". Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, der Neubau setze ein wichtiges Zeichen gegen wieder aufkeimenden Hass und Hetze, denen Jüdinnen und Juden ausgesetzt seien.

Die ursprüngliche Synagoge war im Zweiten Weltkrieg zerstört und später abgerissen worden. Seitdem standen den Gemeinden lediglich provisorische Räume zur Verfügung.

