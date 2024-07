Das Synagogenzentrum in der Potsdamer Schlossstraße wird heute feierlich eröffnet (Archivbild). (dpa / picture alliance / Soeren Stache)

Zu dem Festakt erwartet werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsident Woidke und der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster. Wie der Evangelische Pressedienst schriebt, ist für die Synagoge in den kommenden Jahren zunächst die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland verantwortlich. Danach soll sie an den Landesverband der jüdischen Gemeinden übergeben werden.

Das Land Brandenburg hat die Baukosten in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro finanziert. Die einstige Potsdamer Synagoge war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und wurde später abgerissen. Seitdem standen den Gemeinden lediglich provisorische Räume zur Verfügung.

