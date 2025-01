Nach Annullierung der Wahl

Am 4. Mai soll es in Rumänien eine Neuwahl geben. (AP / dpa / Vadim Ghirda)

Ein Regierungssprecher sagte in der Hauptstadt Bukarest, der erste Wahlgang werde am 4. Mai stattfinden und falls nötig der zweite am 18. Mai. Das rumänische Verfassungsgericht hatte Anfang Dezember die erste Wahlrunde für ungültig erklärt, aus der der rechtsextreme Bewerber Georgescu als Sieger hervorgegangen war. Die Richter begründeten ihr Urteil unter anderem mit einer Kampagne in den sozialen Medien, die von Russland gesteuert worden sein soll. In Rumänien hatten in den vergangenen Tagen zehntausende Menschen gegen die Annullierung der Wahl demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.